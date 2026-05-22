Migranti, la UE versa miliardi all’Egitto ma il Cairo chiede di più

Il Cairo chiede a Bruxelles di aumentare i finanziamenti per gestire i milioni di migranti nel Paese

L’Egitto sta spingendo l’Europa a farsi carico di una quota maggiore dei costi dell’accoglienza di quelli che Il Cairo definisce milioni di rifugiati e migranti. L’UE valuta la propria dipendenza dal Paese un cuscinetto contro la migrazione irregolare attraverso il Mediterraneo.

Entrambe le parti hanno i propri interessi. L’Europa ha bisogno che l’Egitto tenga sotto controllo la migrazione irregolare, mentre l’Egitto ha bisogno di fondi europei per gestire una crisi dei rifugiati che, secondo gli esperti, costa al Paese oltre 8,5 miliardi di euro all’anno.

“L’influenza dell’Egitto è chiaramente aumentata nei confronti dell’UE, perché i governi europei sono sottoposti a pressioni interne per ridurre la migrazione irregolare”, ha dichiarato a Euronews Andrew Geddes, professore di studi sulla migrazione e direttore del Migration Policy Centre del Robert Schuman Centre.

La questione è diventata più urgente. Le agenzie umanitarie avvertono dell’allargarsi dei vuoti di finanziamento in Egitto. La guerra in Sudan ha aggravato la critica situazione dei rifugiati nel Paese dove, oltre ai sud-sudanesi, sono stati accolti siriani, palestinesi, eritrei, etiopi, yemeniti, somali e iracheni.

“L’arrivo dei rifugiati siriani ha fatto sì che l’Egitto venisse considerato un Paese ospitante credibile. Lo sfollamento dei sudanesi ha portato a una rinnovata urgenza e pressione, rafforzando la tesi dell’Egitto secondo cui si trova ad affrontare oneri continui e in aumento”, ha spiegato Geddes.

Una partnership nonostante le critiche

Nel 2024, UE ed Egitto hanno elevato il loro rapporto a un partenariato strategico e globale che copre relazioni politiche, stabilità economica, commercio e investimenti, migrazione e mobilità, sicurezza e sviluppo delle competenze.

Bruxelles ha poi annunciato un pacchetto finanziario da 7,4 miliardi di euro per l’Egitto per il periodo 2024-2027, che comprende 5 miliardi di euro in prestiti agevolati, 1,8 miliardi di euro in nuovi investimenti e 600 milioni di euro in sovvenzioni, di cui 200 milioni destinati alla gestione della migrazione.

La Commissione europea ha presentato il pacchetto come parte di un più ampio partenariato strategico con l’Egitto in materia di stabilità economica, investimenti, migrazione, sicurezza e competenze. […]

La questione dei 10 milioni di migranti

Il ministro degli Esteri egiziano Badr Abdelatty ha affermato ad aprile che il suo Paese ospita “più di 10 milioni di migranti e ospiti sul proprio territorio, che vivono all’interno del tessuto della società egiziana e non in campi isolati, e godono di servizi di base senza discriminazioni”.

Già nel 2025 in una telefonata con il commissario europeo per gli Affari interni e la migrazione Magnus Brunner, il ministro aveva sottolineato “la modesta entità del sostegno internazionale ricevuto dall’Egitto e la sua sproporzione rispetto ai crescenti oneri che deve sopportare”.

Tratto da https://it.euronews.com