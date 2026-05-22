Violenze nel centro di accoglienza, arrestato 17enne nigeriano

La Polizia di Stato di Parma, nella giornata di martedì 12 maggio scorso, ha tratto in arresto un 17enne di nazionalità nigeriana con precedenti per reati contro il patrimonio, gravemente indiziato dei reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Al riguardo si evidenzia che un equipaggio delle Volanti, alle ore 14 circa, interveniva presso una comunità per minorenni, ubicata in città, a seguito della segnalazione di una lite tra ospiti della struttura. Giunti sul posto, gli operatori, allo scopo di ricostruire l’accaduto, prendevano contatti con un educatore, il quale riferiva di aver assistito ad un diverbio tra due minori ospiti del centro, degenerato in un’aggressione da parte del 17enne di origine nigeriana a un altro ragazzo coinvolto, causandogli lesioni ad un occhio, che un educatore intervenuto per dividerli.

Gli operatori della comunità, nel timore di ulteriori aggressioni, si rifugiavano all’interno di un ufficio, in attesa dell’intervento della Polizia. Nel frattempo, il minore, in evidente stato di agitazione, tentava di aprire la porta a spallate. Il tempestivo intervento della pattuglia di Polizia consentiva di riportare la situazione sotto controllo, dopo un ulteriore aggressione al collo ad uno degli agenti della Polizia di Stato intervenuti.

Una volta messo in sicurezza, il 17enne nigeriano veniva accompagnato in Questura e dopo l’attività di fotosegnalamento veniva tratto in arresto per il reato di Resistenza e Lesioni a Pubblico Ufficiale. Il Gip presso il Tribunale pei i Minorenni di Bologna, in sede di udienza di convalida, ha convalidato l’arresto disponendo nei confronti del minore l’applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità.

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