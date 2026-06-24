Commissione Covid, Conte: “Non vi azzardate a legare mio nome a qualsiasi illecito”

ImolaOggi POLITICA, News 2026

“Per quanto riguarda la Commissione Covid, è impossibile analizzare quello che è successo senza occuparsi delle Regioni, che sono le Istituzioni che si occupano dellla Sanità. Comunque, non vi dovete azzardare a legare il mio nome a qualsiasi illecito, che al momento non è comunque provato quindi non esiste”.
Lo ha detto Giuseppe Conte a Maurizio Belpietro all’evento “Il giorno de La Verità”. / Il giorno de La Verità
(Agenzia Vista)

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