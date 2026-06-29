Il comandante ha una crisi epilettica: terrore in volo per 61 passeggeri

Momenti di panico sul volo di linea Air Canada Express AC7664, operato dalla compagnia partner Pal Airlines, decollato mercoledì 24 giugno 2026 dal New Jersey e diretto in Nuova Scozia (Canada). A circa un’ora dal decollo, il comandante è stato colto da una grave crisi epilettica mentre era ai comandi, costringendo il primo ufficiale a un atterraggio d’emergenza a Boston.

Il comandante scuote il velivolo

Secondo le testimonianze raccolte dai media nordamericani, l’orologio segnava circa le 13.35 quando il biturbina De Havilland Dash 8-400 ha iniziato a sbandare violentemente. “Il velivolo ha sobbalzato più volte in modo anomalo. Non era una turbolenza, sembrava che qualcuno stesse scuotendo i comandi”, ha raccontato Rodney McDonald, un passeggero intervistato in esclusiva da Abc News.

La crisi epilettica

Una volta scattato l’allarme, un assistente di volo è riuscito a entrare nella cabina di pilotaggio, trascinando il comandante fuori dal cockpit e stringendolo nel corridoio centrale. In quel momento, il pilota – inizialmente privo di sensi – ha ripreso conoscenza in uno stato di forte agitazione motoria e confusionale (fase post-critica tipica delle crisi convulsive), urlando e dimenandosi.

Il comandante tenuto fermo

A quel punto è scattata la solidarietà a bordo. Cinque passeggeri, coordinati da un’infermiera presente sul volo, sono intervenuti per immobilizzare l’uomo. “È stata una lotta fisica durata circa 40 minuti”, ha spiegato McDonald. Per bloccare gli arti del comandante e metterlo in sicurezza, i passeggeri hanno utilizzato diverse cinture di sicurezza supplementari, tenendolo fermo a terra fino all’atterraggio.

Mentre in cabina si consumava la gestione medica del comandante, il primo ufficiale ha assunto il controllo esclusivo del velivolo con 61 passeggeri a bordo. Ha dichiarato lo stato di emergenza alla torre di controllo e ha deviato la rotta verso l’aeroporto internazionale Logan di Boston.

Il velivolo è atterrato in totale sicurezza alle 14 circa. Sulla pista attendevano i mezzi di soccorso del Massport Fire Rescue e del Boston Ems. Il pilota è stato immediatamente intubato e trasferito d’urgenza al Massachusetts General Hospital. Nessun passeggero ha riportato ferite. La Federal Aviation Administration (Faa) e il Transportation Safety Board canadese hanno avviato un’indagine congiunta per documentare la cronologia dell’evento e verificare i protocolli medici.

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