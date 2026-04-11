Landini candidato alle primarie? Renzi: “Cgil non sostituisce il centrosinistra”

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Landini CGIL

“Se Maurizio Lannini vuole correre alle primarie, cosa che lui ha sempre detto di non voler fare, ha tutto il diritto di farlo. Ma una cosa è correre alle primarie e scegliere, altra cosa è consegnare il centrosinistra alla Cgil, lei capisce che chi come me ha altre idee, non lo farà mai. Quindi se Landini vuole correre alle primarie è il benvenuto come tutti, ma certo non è che si sostituisce il centrosinistra con la Cgil”.

“Il punto politico è che la Meloni è in crisi. Ormai lo dicono tutti, ma la gente che non vuole votare la Meloni dice; io non voto Meloni, ma voi chi siete? Quali sono le vostre idee? Ecco perché servono le primarie delle idee oggi, vale a dire partire dalle proposte concrete, dai progetti, e poi serviranno i leader o un leader o una leader e quindi chi avrà più voti sarà designato”.Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, arrivando allo Spazio Vittoria a Roma dove sono in programma “Le primarie delle idee”.  ASKANEWS

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