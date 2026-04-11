Landini candidato alle primarie? Renzi: “Cgil non sostituisce il centrosinistra”

“Se Maurizio Lannini vuole correre alle primarie, cosa che lui ha sempre detto di non voler fare, ha tutto il diritto di farlo. Ma una cosa è correre alle primarie e scegliere, altra cosa è consegnare il centrosinistra alla Cgil, lei capisce che chi come me ha altre idee, non lo farà mai. Quindi se Landini vuole correre alle primarie è il benvenuto come tutti, ma certo non è che si sostituisce il centrosinistra con la Cgil”.

“Il punto politico è che la Meloni è in crisi. Ormai lo dicono tutti, ma la gente che non vuole votare la Meloni dice; io non voto Meloni, ma voi chi siete? Quali sono le vostre idee? Ecco perché servono le primarie delle idee oggi, vale a dire partire dalle proposte concrete, dai progetti, e poi serviranno i leader o un leader o una leader e quindi chi avrà più voti sarà designato”.Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, arrivando allo Spazio Vittoria a Roma dove sono in programma “Le primarie delle idee”. ASKANEWS