Migranti, 891 sbarcati in una settimana

Palermo – Sono 891 i migranti arrivati in Italia nell’ultima settimana (20-26 aprile): +655% rispetto alla settimana precedente (con 118 persone). Lo riferisce l’Unhcr. Il 92% delle persone in arrivo via mare sono partite dalla Libia. Il 69% sono sbarcate a Lampedusa.

Unhcr collabora con Irc nei porti di sbarco per supportare le persone in arrivo. L’ufficio di International Rescue Committee lavora per migliorare la sicurezza, l’istruzione, l’autonomia economica e la salute mentale dei rifugiati, con particolare attenzione ai piÃ¹ vulnerabili, tra cui donne e bambini. (AGI)