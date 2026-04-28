Migranti, 891 sbarcati in una settimana

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Migranti sbarcati a Lampedusa

Palermo – Sono 891 i migranti arrivati in Italia nell’ultima settimana (20-26 aprile): +655% rispetto alla settimana precedente (con 118 persone). Lo riferisce l’Unhcr. Il 92% delle persone in arrivo via mare sono partite dalla Libia. Il 69% sono sbarcate a Lampedusa.

Unhcr collabora con Irc nei porti di sbarco per supportare le persone in arrivo. L’ufficio di International Rescue Committee lavora per migliorare la sicurezza, l’istruzione, l’autonomia economica e la salute mentale dei rifugiati, con particolare attenzione ai piÃ¹ vulnerabili, tra cui donne e bambini. (AGI)

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