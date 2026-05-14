Bergamo, uccise Sara a forbiciate: Jashandeep Badhan condannato all’ergastolo

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jashandeep Badhan

La Corte d’Assise di Bergamo ha condannato all’ergastolo Jashandeep Badhan, ventenne di origini indiane, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa la notte del 25 ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata.

I giudici hanno riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso teleologico tra la rapina del telefonino della vittima e l’omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Accolta inoltre la richiesta di una provvisionale immediatamente esecutiva di 25 mila euro ciascuno per il padre e la madre di Sara, costituiti parti civili nel processo.
tgcom24.mediaset.it

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