Nepi, tenta di rapire una bimba di 2 anni: fermato romeno

Un uomo di 38 anni ha tentato di rapire una bambina di due anni strappandola dalle braccia della madre

È successo a Nepi nel pomeriggio del 12 maggio, intorno alle 17. Stando a una prima ricostruzione, la piccola era in braccio alla madre in auto, in attesa del padre che era all’interno degli ambulatori della zona di via Roma, in prossimità della scuola, per una visita medica. In quel momento il 38enne, di nazionalità rumena, si sarebbe avvicinato alla macchina tentando di strappare la bambina dalle braccia della donna.

La madre ha reagito immediatamente opponendo resistenza, gridando e suonando il clacson, attirando così l’attenzione dei passanti, alcuni dei quali sono intervenuti riuscendo a bloccare l’uomo e allertando le forze dell’ordine. Sul posto sono rapidamente intervenuti sia la polizia locale che i carabinieri, che hanno fermato il 38enne per gli accertamenti e approfondimenti del caso.

Appello alla “massima attenzione”

L’uomo sarebbe stato trovato in stato di alterazione. “Sembra che la persona era in uno stato di ubriachezza”, afferma il sindaco Franco Vita che è intervenuto sull’episodio dichiarando: “Un fatto che speriamo sia isolato. Comunque invito le forze dell’ordine e la popolazione alla massima attenzione e, in presenza di movimenti strani, ad avvisare polizia locale e carabinieri”.

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