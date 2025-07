Utile record per le banche italiane nel 2024

Nel 2024 le banche italiane hanno registrato un nuovo massimo in termini di utile netto, con un totale di 46 miliardi, in crescita del 14% rispetto al 2023

E’ quanto emerge da una ricerca della Fabi, la federazione autonoma bancari italiani. Un risultato che porta la somma degli utili realizzati nel triennio 2022–2024 a oltre 112 miliardi, evidenziando un triennio eccezionale per la redditività bancaria, sostenuto da un contesto monetario, ovvero gli alti tassi d’interesse decisi dalla Banca centrale europea, straordinariamente favorevole.

L’analisi dell’andamento mostra chiaramente un punto di svolta a partire dal 2022. Dopo una fase meno effervescente, tra il 2018 e il 2021, l’utile netto ha cominciato a crescere in modo significativo, passando da 25 miliardi nel 2022 a oltre 40 nel 2023. Il credito, tornato protagonista dopo il lungo ciclo dei tassi a zero, rappresenta ora il 58% dei ricavi totali, consolidando il controsorpasso sulle commissioni, che per tre anni avevano dominato la composizione del fatturato bancario.

A partire dal 2022, con il rialzo dei tassi deciso dalla Bce, il modello di business è cambiato: il margine di interesse ha guadagnato 17 punti percentuali in termini di peso relativo sul totale dei ricavi, segnando un passaggio strutturale da un sistema orientato ai servizi a uno nuovamente centrato sull’attività creditizia. (ITALPRESS)