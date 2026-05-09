Milano, donna scippata mentre lega la bici: arrestati due egiziani

Era ferma sul marciapiedi e stava legando la sua bicicletta quando due sconosciuti l’hanno avvicinata, strattonata e rapinata, strappandole due collane d’oro che aveva al collo. Non sono però riusciti ad andare molto lontano perché dopo qualche centinaio di metri sono stati fermati da una volante della polizia. Avevano ancora addosso i gioielli portati via alla donna. E per i due è scattato l’arresto.

In manette sono finiti due ragazzi di 21 e 22 anni, entrambi egiziani, irregolari sul territorio e con precedenti di polizia.

La rapina

L’episodio è avvenuto poco dopo le 17 di giovedì, in via Frescobaldi, zona Loreto. La signora è stata bloccata, strattonata e derubata mentre era intenta a legare la sua bicicletta. Una delle collane si è rotta e, mentre la donna stava provando a recuperare qualche pezzo caduto, le è stata strappata dal collo la seconda. Poi i due ragazzi sono scappati via, a bordo di un monopattino. Ma non hanno fatto tanta strada.

Il doppio arresto

La polizia, subito dopo la segnalazione, ha individuato i due in zona, fermandoli proprio mentre viaggiavano lungo viale Lombardia a bordo del mezzo in direzione di piazza Durante. A incastrarli sono stati anche i gioielli rubati poco prima che avevano ancora addosso. Per i due sono scattate le manette con l’accusa di rapina in concorso.

www.milanotoday.it