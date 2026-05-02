Malore nel sonno, 21enne trovata morta nel letto

di Alessandro Ferro – È morta nel sonno: si è consumata una tragedia a Bojon di Campolongo Maggiore, in provincia di Venezia. A soli 21 anni si è spezzata la vita della giovane Elena Lo Giudice, originaria di Alessandria, che è stata trovata senza vita dal fidanzato nel letto che condividevano.

Sarebbe dovuto essere un fine settimana spensierato, il Ponte del Primo maggio, quello di Elena e Nicola Panizzolo . Invece, al risveglio al mattino, la scoperta che ha lasciato sgomenti e senza parole. Subito avvisati, i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. “Verso le 8 mi sono accorto che non si svegliava. Non rispondeva più. Pareva inizialmente che dormisse, ma immediatamente ci siamo accorti che la situazione era grave. Subito abbiamo chiamato i soccorsi sanitari”, racconta Nicola al quotidiano La Nuova Venezia. In lacrime, aggiunge che non si sa ancora “se si sia trattato di un infarto, un’ emorragia cerebrale o un’altra causa. Ora lo stabiliranno i medici”.

Chi era Elena

Una ragazza solare con la passione per musica e viaggi, Elena era iscritta all’Università di Padova dove studiava Scienze Politiche con indirizzo in Relazioni internazionali e diritti umani. “Io ed Elena stavamo assieme da 4 anni. Il nostro era un rapporto splendido, senza problemi”, aggiunge al quotidiano Nicola, sottolineando che la sua fidanzata non aveva mai manifestato problematiche di salute, men che meno al cuore.

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