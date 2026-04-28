Reggio Emilia, a scuola con una mannaia nello zaino: denunciato 14enne

Momenti di tensione davanti a una scuola in provincia di Reggio Emilia, dove un ragazzo di 14 anni si Ã¨ presentato armato di una mannaia da macellaio e ha minacciato un altro studente. L’arma, lunga oltre 30 centimetri con una lama di quasi 18, era nascosta nello zaino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane avrebbe avvicinato un 16enne all’esterno dell’istituto, estraendo la mannaia per intimidirlo. Alla base del gesto ci sarebbero forti tensioni tra i due, nate per motivi di gelosia legati a una ragazza.

Ingresso in classe

Dopo aver mostrato l’arma, il 14enne l’ha nascosta nei vestiti ed Ã¨ entrato regolarmente a scuola, come se nulla fosse. L’episodio Ã¨ stato poi segnalato ai carabinieri, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le dinamiche dell’accaduto. Le verifiche dei militari, anche attraverso l’analisi dei profili social dei due ragazzi, hanno confermato la situazione di forte conflittualitÃ che avrebbe portato alle minacce.

Arma sequestrata

La mannaia Ã¨ stata sequestrata dai carabinieri. Successivamente il genitore del 14enne l’ha riconosciuta come un utensile da cucina preso dall’abitazione di famiglia. Il ragazzo Ã¨ stato accompagnato in caserma per l’identificazione e poi riaffidato ai familiari. La Procura per i minorenni lo ha denunciato per minaccia aggravata e porto abusivo di armi.

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