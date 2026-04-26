Valditara: ‘eliminare distinzione tra licei e istituti tecnici’

“Non ha piÃ¹ senso.Â L’istruzione tecnica e professionale Ã¨ un’istruzione di serie A.Â Abbiamo potenziato lo studio delle materie di base, italiano, matematica, inglese, proprio per colmare quei divari. BisognerÃ fare una legge, se ci saranno i tempi tecnici per la sua approvazione potrÃ partire giÃ da settembre”.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara al Gr1 soffermandosi sulla volontÃ di far cadere la distinzione terminologica tra licei e istituti tecnici e professionali.ANSA