Valditara: ‘eliminare distinzione tra licei e istituti tecnici’

ImolaOggi Istruzione, News 2026

Il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara

“Non ha piÃ¹ senso.Â L’istruzione tecnica e professionale Ã¨ un’istruzione di serie A.Â Abbiamo potenziato lo studio delle materie di base, italiano, matematica, inglese, proprio per colmare quei divari. BisognerÃ  fare una legge, se ci saranno i tempi tecnici per la sua approvazione potrÃ  partire giÃ  da settembre”.

Lo ha detto il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara al Gr1 soffermandosi sulla volontÃ  di far cadere la distinzione terminologica tra licei e istituti tecnici e professionali.ANSA

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