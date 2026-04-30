Ungheria, Magyar: ‘incontro altamente costruttivo con von der Leyen’

“Ho avuto un incontro altamente costruttivo e produttivo con il Presidente della Commissione Europea.Â Abbiamo concordato che, in quanto Primo Ministro dell’Ungheria, tornerÃ² a Bruxelles nella settimana del 25 maggio per concludere l’accordo politico necessario affinchÃ© l’Ungheria e il popolo ungherese possano ricevere, il prima possibile, i fondi dell’UE a cui hanno diritto â€” pari a diverse migliaia di miliardi di fiorini.

Vorrei rassicurare tutti sul fatto che l’Unione Europea non sta imponendo alcuna condizione che sia contraria agli interessi nazionali dell’Ungheria.

In una frase: i fondi dell’UE arriveranno presto in Ungheria, consentendoci di rilanciare l’economia ungherese e di fornire ciÃ² che Ã¨ necessario per un paese funzionante e umano.”

Lo scrive su X Magyar PÃ©ter

https://x.com/magyarpeterMP/status/2049513881790214261

La versione di Ursula von der Leyen

Un ottimo scambio con @magyarpeterMP a Bruxelles oggi.

Abbiamo discusso i passi necessari per sbloccare i fondi UE destinati all’Ungheria, che sono congelati a causa di preoccupazioni su corruzione e stato di diritto.

La commissione europea sosterrÃ il vostro lavoro per affrontare queste questioni e riallinearsi con i valori europei condivisi.

I nostri team continueranno a lavorare a stretto contatto.

Per un’Ungheria prospera al cuore della nostra casa europea comune.

https://x.com/vonderleyen/status/2049515071319969812

I VALORI DELLA UE

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