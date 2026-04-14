Ungheria, Conte: “Con Orban sconfitti anche Trump, Meloni, Salvini e Netanyahu”

Giuseppe Conte, a margine dell’evento di presentazione del suo nuovo libro, ha detto: «Sconfitta Orban? Il voto in in Ungheria avrà tantissime ripercussioni sul piano politico a livello europeo e internazionale. Innanzitutto finiscono i 16 anni di governo ‘orbaniano’, che si è caratterizzato nel soffiare sulla paura dei cittadini, per promuovere una svolta illiberale e da questo punto di vista la svolta credo sarà assolutamente salutare, innanzitutto per l’Ungheria».

Conte ha aggiunto: «Magyar lo dobbiamo vedere all’opera, viene dallo stesso perimetro politico, però è evidente che partendo da lì si è voluto caratterizzare in modo diverso rispetto alla corruzione e al filoeuropeismo. Dobbiamo vederlo all’opera ma direi che il fatto di voltar pagina è di per sé un passaggio significativo. Ovviamente è una grande sconfitta per tutti coloro che, da Netanyahu, a Salvini, a Meloni, a Trump, che ha mandato Vance a fare campagna elettorale, hanno inteso scendere in campo per cercare di perpetuare il governo ‘orbaniano’. Sono usciti tutti sconfitti e oggi quella linea politica estremista di destra ne esce sconfitta».

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