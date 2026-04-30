Israele: “Fermati 175 attivisti della Flotilla, intercettate 21 barche su 58”

La Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza per portare aiuti umanitari, è stata intercettata nella notte dalle motovedette israeliane a ovest di Creta in acque internazionali. Secondo quanto reso noto dagli attivisti, si sono perse le comunicazioni con undici imbarcazioni e sette sarebbero state intercettate. Un video diffuso su Telegram mostra un equipaggio di una barca della Flotilla a mani alzate e un soldato armato salire a bordo.

“I governi devono agire ora per proteggere la Flotilla e ritenere Israele responsabile di queste flagranti violazioni del diritto internazionale e del genocidio in corso contro il popolo palestinese”, ha commentato Global Sumud Flotilla. Un funzionario di Tel Aviv ha dichiarato che, a causa delle dimensioni della Flotilla, oltre cento navi e mille uomini, è stato deciso di intercettarla a grande distanza dalle coste israeliane, in acque internazionali.

Il ministro degli Esteri Tajani ha chiesto immediatamente all’Unità di Crisi e alle ambasciate a Tel Aviv e Atene di assumere informazioni con le autorità israeliane e greche, per tutelare i cittadini italiani imbarcati.

Il Ministero degli Esteri israeliano ha dichiarato che la Marina ha fermato circa 175 attivisti della Global Sumud Flotilla e intercettato 21 delle 58 imbarcazioni: lo riportano i media israeliani. Il Ministero degli Esteri israeliano ha anche diffuso un video che, a suo dire, mostrava il ritrovamento di “preservativi e droga” a bordo di una delle imbarcazioni intercettate, scrivendo in un post che “circa 175 attivisti provenienti da oltre 20 imbarcazioni della flotilla dei preservativi stanno ora raggiungendo pacificamente Israele”.

Gli attivisti hanno affermato di aver subito un “violento raid in acque internazionali”, durante il quale le forze israeliane avrebbero “sistematicamente messo fuori uso diverse imbarcazioni della Global Sumud Flotilla”. Le altre imbarcazioni sono state avvertite di cambiare rotta, altrimenti saranno a loro volta intercettate.

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