Ungheria, Magyar rifiuta la protezione personale della polizia

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Peter Magyar su X: “Grazie al Capo della Polizia Nazionale per l’offerta, ma continuo a rifiutare la protezione personale della polizia, sia 24 ore su 24 che in altro modo.
Finora non ho avuto nulla da temere e intendo lavorare in modo tale da non avere nulla da temere in futuro.

L’Ungheria diventerÃ  un luogo in cui nessuno che lavora e vive onestamente dovrÃ  avere paura.
Grazie ai nostri poliziotti per il loro servizio.”

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