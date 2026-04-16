Ungheria, Magyar rifiuta la protezione personale della polizia

Peter Magyar su X: “Grazie al Capo della Polizia Nazionale per l’offerta, ma continuo a rifiutare la protezione personale della polizia, sia 24 ore su 24 che in altro modo.
Finora non ho avuto nulla da temere e intendo lavorare in modo tale da non avere nulla da temere in futuro.
L’Ungheria diventerÃ un luogo in cui nessuno che lavora e vive onestamente dovrÃ avere paura.
Grazie ai nostri poliziotti per il loro servizio.”
Thank you to the National Police Chief for the offer, but I continue to decline personal police protection – whether 24-hour or otherwise.
I have had nothing to fear so far, and I intend to work in such a way that I will have nothing to fear in the future.
Hungary will become aâ€¦ pic.twitter.com/j2wMDrzra3
â€” Magyar PÃ©ter (Ne fÃ©ljetek) (@magyarpeterMP) April 16, 2026