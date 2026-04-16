Ungheria, Magyar rifiuta la protezione personale della polizia

Peter Magyar su X: “Grazie al Capo della Polizia Nazionale per l’offerta, ma continuo a rifiutare la protezione personale della polizia, sia 24 ore su 24 che in altro modo.

Finora non ho avuto nulla da temere e intendo lavorare in modo tale da non avere nulla da temere in futuro.

L’Ungheria diventerÃ un luogo in cui nessuno che lavora e vive onestamente dovrÃ avere paura.

Grazie ai nostri poliziotti per il loro servizio.”