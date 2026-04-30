Eurostat: stupri in UE aumentati del 150% in dieci anni

In dieci anni nell’Ue le violenze sessuali sono raddoppiate (+94%), mentre gli stupri sono aumentati del 150%. Gli omicidi dolosi, per contro, sono scesi dell’11%, anche se negli ultimi anni si osserva una tendenza ascendente. Lo riporta Eurostat, precisando che gli incrementi potrebbero essere legati all’incremento dei tassi di denuncia dei primi due reati, per i quali Ã¨ aumentata la consapevolezza nella societÃ .

Nel 2024, le autoritÃ di polizia hanno registrato 256.302 reati di violenza sessuale nell’Ue, di cui 98.190 (il 38% del totale) erano stupri. Rispetto al 2023, i reati di violenza sessuale sono aumentati del 5% (+12.097 casi) e gli stupri del 7% (+6.291).

I dati, nota Eurostat, mostrano una tendenza al rialzo per entrambe le tipologie di reato nell’ultimo decennio. Tra il 2014 e il 2024, i reati di violenza sessuale sono aumentati del 94% (+124.350 casi) e gli stupri del 150% (+58.983). Durante questo periodo, i reati di violenza sessuale sono aumentati costantemente di quasi il 10% all’anno in media, e gli stupri del 7%.

Per contro, nel 2024 nell’Ue si sono registrati 3.953 omicidi intenzionali, con un lieve aumento dell’1% (+56 reati registrati dalla polizia) rispetto al 2023. D’altro canto, rispetto al 2014 (4.448 omicidi intenzionali), si Ã¨ registrata una diminuzione dell’11% di questi reati.

Tra il 2014 e il 2024, il numero di omicidi dolosi ha subito delle fluttuazioni, raggiungendo il picco massimo nel 2015, con 4.616 reati denunciati. Dal 2016 in poi, c’Ã¨ stata una tendenza al ribasso, con un calo dei reati a 3.735 nel 2019.

Nel 2020, questo calo si Ã¨ arrestato e gli omicidi sono leggermente aumentati a 3.820, prima di diminuire nuovamente fino al punto piÃ¹ basso della serie nel 2021 (3.645). Dopo il 2021, la tendenza si Ã¨ invertita, con un aumento dei reati ogni anno dal 2022 (3.838) al 2023 (3.897) e al 2024 (3.953). Anche con questo recente aumento, il livello del 2024 rimane al di sotto del picco di metÃ decennio (circa il 14% in meno rispetto al 2015).

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