Trump: “Presto pubblici i documenti sugli Ufo”

ImolaOggi ESTERI, News 2026

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“Nel prossimo futuro renderò pubblici il maggior numero possibile di documenti” sugli Ufo (acronimo inglese di unidentified flying object – oggetto volante non identificato – varato negli anni Cinquanta dall’aviazione americana). Lo ha detto Donald Trump che qualche tempo fa aveva firmato un ordine per desecretare i documenti sul dossier.
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“È un argomento che occupa la mente delle persone da molto tempo: c’è un forte desiderio di saperne di più sugli Ufo e su qualsiasi cosa abbia a che fare con essi o con materiale correlato. Pubblicheremo molto del materiale in nostro possesso e credo che la cosa risulterà di grande interesse per il pubblico”, ha detto il presidente parlando con i giornalisti nello Studio Ovale.
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