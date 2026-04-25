Iran, Trump cancella il viaggio di Witkoff e Kushner in Pakistan

Donald Trump ha cancellato il viaggio di Steve Witkoff e Jared Kushner in Pakistan per i colloqui con l’Iran. Lo ha dichiarato lo stesso presidente a Fox News e al giornalista di Axios Barak Ravid.

“Ho appena annullato il viaggio dei miei rappresentanti in Pakistan per incontrare gli iraniani. Troppo tempo sprecato negli spostamenti, troppo lavoro! Inoltre, vi sono fortissime lotte intestine e confusione all’interno della loro ‘leadership’. Nessuno sa chi comandi, nemmeno loro stessi. Per di piÃ¹, abbiamo tutte le carte in mano noi; loro non ne hanno nessuna! Se vogliono parlare, non devono far altro che chiamare!!!”. Lo ha scritto Donald Trump su Truth.

L’annullamento del viaggio degli inviati non significa la ripresa della guerra con l’Iran. Lo ha detto Donald Trump in una telefonata con Axios aggiungendo di “non averci ancora pensato”. ansa