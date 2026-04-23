Migranti, 39 sbarcati a Pozzallo: tutti uomini

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motovedetta della Capitaneria

La Capitaneria di porto di Pozzallo aveva comunicato nelle scorse ore che una propria motovedetta era diretta verso un target con un determinato numero di persone a bordo, con un rientro previsto dopo circa 7-8 ore. Lâ€™operazione di monitoraggio e assistenza Ã¨ proseguita per tutta la notte, attivando il consueto dispositivo di accoglienza e sicurezza.

Allâ€™arrivo in porto, il numero complessivo delle persone prese in carico Ã¨ risultato essere 39 migranti, tutti uomini e maggiorenni. Le operazioni di sbarco si sono concluse alle 8.45 di questa mattina.

Durante le procedure di accoglienza, un migrante Ã¨ stato trasferito allâ€™ospedale con unâ€™ambulanza del 118 per accertamenti sanitari. Le sue condizioni non sono state al momento dettagliate, ma il trasferimento Ã¨ avvenuto in via precauzionale.

Le attivitÃ  di identificazione e assistenza proseguono secondo i protocolli previsti, con il coinvolgimento delle forze dellâ€™ordine, del personale sanitario e delle associazioni impegnate nelle prime fasi di supporto ai naufraghi.
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