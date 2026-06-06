Milano, impennata di arresti tra i minorenni: +34%

“Nell’ultimo anno i carabinieri hanno arrestato 164 minorenni nella sola provincia di Milano, quarantadue in più rispetto all’anno precedente, con un aumento del 34%. Un problema esiste, lo sappiamo”. Lo ha detto il generale Riccardo Galletta, comandante interregionale carabinieri Pastrengo, a margine della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell’Arma, alla caserma Montebello di Milano.

“La prevenzione è sicuramente una delle attività imprescindibili – ha proseguito Galletta – A questi fenomeni si fa fronte con il doppio binario dello strumento della repressione e della prevenzione generale”. L’attività di polizia giudiziaria, ha spiegato, è condotta “sotto l’egida della magistratura, in questo caso della procura dei minori quando si tratta di reati compiuti da minorenni” ed è “un’azione ahimè dolorosa ma necessaria”, ha concluso Galletta.

A Milano arriveranno anche 100 nuovi carabinieri

L’Arma si rafforzerà. A Milano è previsto l’arrivo “a breve” di 100 nuovi carabinieri, come ha detto il generale Riccardo Galletta. Parlando con i giornalisti, Galletta ha riconosciuto l’esistenza di una carenza di organico, ma ha indicato scadenze precise per colmarla. “Per quanto riguarda il ruolo appuntati e carabinieri entro il 2026, grazie alle nuove assunzioni, noi satureremo l’organico – ha spiegato Galletta –. E per quanto riguarda gli altri ruoli, in particolare quello dei marescialli, contiamo entro la fine del 2027 di avere ripianato completamente l’organico”.

Il generale ha poi inquadrato il fenomeno del sotto organico: “La forza organica è sempre fluttuante, dipende da molteplici fattori, i congedi per esempio, quindi il turnover della forza è fisiologico – ha aggiunto –. Ma noi prendiamo atto di questo impegno del governo che peraltro si è tradotto in atti concreti nel voler ripianare l’organico generale”.

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