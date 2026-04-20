Entra nel cortile di una casa e pesta un 14enne senza motivo: denunciato nigeriano

Brutale aggressione a Borgofranco d’Ivrea, paesino in provincia di Torino, dove un ragazzino di 14 anni Ã¨ stato picchiato da un 29enne nigeriano, affetto da evidenti problemi psichiatrici. L’episodio, di cui si Ã¨ avuta conoscenza solo nelle scorse ore, Ã¨ in realtÃ avvenuto venerdÃ¬ scorso, 10 aprile.

La dinamica

Secondo quanto raccontato (anche sui social) dalla madre del giovane, il 29enne girava in bici e avrebbe fatto irruzione nel cortile della loro abitazione in stato di forte alterazione dicendo di essere “arrabbiato”. Il figlio si trovava all’esterno e non ha potuto far nulla per placare la furia del nigeriano che ha iniziato a colpirlo senza pietÃ .

Il giovane Ã¨ stato prontamente soccorso dai sanitari del 118 (Azienda Zero) e trasportato all’ospedale di Ivrea. Ha riportato un trauma facciale e la frattura di un ginocchio, che ha richiesto l’immobilizzazione immediata dell’arto.

L’aggressore denunciato per lesioni

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Ivrea. I militari hanno individuato in breve tempo il 29enne e lo hanno denunciato per il reato di lesioni. L’episodio ha sollevato forti preoccupazioni tra i residenti. L’aggressore, infatti, sarebbe una figura giÃ nota alla comunitÃ per precedenti comportamenti problematici. Nei confronti dell’uomo sono ora in corso approfondite valutazioni di carattere sanitario e psichiatrico.

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