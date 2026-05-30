Battipaglia, extracomunitario semina il panico in strada

Caos tra Piazza della Madonnina e la centralissima via Mazzini, a Battipaglia

Un giovane extracomunitario – armato di un pesante bastone di ferro e in stato di evidente alterazione, presumibilmente a causa di gravi problemi psichiatrici o per l’abuso prolungato di sostanze alcoliche, ha seminato il terrore tra la folla. Ha tentato di colpire dei bambini presenti in pieno centro.

L’allarme è scattato quando il giovane ha iniziato a inveire e a minacciare i passanti sul corso principale. La situazione è degenerata rapidamente. Lo riporta battipaglia1929.it. Si è innescata una vera e propria caccia all’uomo : gli agenti della Polizia di Stato, supportati dal coraggioso intervento di alcuni cittadini e passanti esasperati, si sono messi all’inseguimento del fuggitivo.

La fuga si è conclusa quando l’uomo è stato fisicamente bloccato, spinto contro un’autovettura e disarmato, non prima di aver subito la reazione rabbiosa della folla presente. Fortunatamente, l’immediato intervento delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, e l’uomo è stato tratto in arresto senza che si registrassero feriti gravi.

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