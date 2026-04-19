Milei in Israele: prima tappa al Muro del Pianto

Il presidente argentino Javier Milei Ã¨ arrivato in Israele per una visita ufficiale di tre giorni, la terza del suo mandato

Domenica mattina, accompagnato dalla sorella Karina e dal ministro degli Esteri Pablo Quirno, ha fatto tappa al Muro del Pianto, indossando la kippah tradizionale.Â La visita si svolge in un clima di fragile tregua nei recenti conflitti e vede Milei come uno dei rari leader internazionali a sostenere apertamente il primo ministro Benjamin Netanyahu.

In un’intervista ha ribadito: “Difendo la causa di Israele e il popolo ebraico perchÃ© Ã¨ giusta”. L’agenda prevede incontri con Netanyahu e con il presidente Herzog, ma il momento centrale sarÃ la sua partecipazione all’accensione delle fiaccole per il Giorno dell’Indipendenza, festivitÃ che avrÃ inizio martedÃ¬ sera. (ANSA) – foto repertorio