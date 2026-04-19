Il figlio di Soros al summit progressista di Barcellona

Ales Soros scrive su X: “Ãˆ stato un onore accogliere cosÃ¬ tanti leader e attivisti straordinari a Barcellona per il primo Global Progressive Summit â€” un incontro unico nel suo genere che ha riunito migliaia di persone da oltre 100 paesi e organizzazioni.

Per la prima volta, partner come Progressive Alliance, Global Progress e il Partito dei Socialisti Europei si sono riuniti sotto lo stesso tetto, insieme a una vasta coalizione di movimenti e leader impegnati a promuovere un futuro piÃ¹ giusto e democratico.” (foto da X)

https://x.com/AlexanderSoros/status/2045496096386904302

Al summit ha partecipato anche la segretaria del Pd, Elly Schlein.