Il figlio di Soros al summit progressista di Barcellona

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Sanchez e Alex Soros

Ales Soros scrive su X: “Ãˆ stato un onore accogliere cosÃ¬ tanti leader e attivisti straordinari a Barcellona per il primo Global Progressive Summit â€” un incontro unico nel suo genere che ha riunito migliaia di persone da oltre 100 paesi e organizzazioni.

Per la prima volta, partner come Progressive Alliance, Global Progress e il Partito dei Socialisti Europei si sono riuniti sotto lo stesso tetto, insieme a una vasta coalizione di movimenti e leader impegnati a promuovere un futuro piÃ¹ giusto e democratico.” (foto da X)
https://x.com/AlexanderSoros/status/2045496096386904302

Al summit ha partecipato anche la segretaria del Pd, Elly Schlein.

Schlein: ‘Orban sconfitto, il tempo delle destre Ã¨ finito’

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