Schlein: ‘Orban sconfitto, il tempo delle destre Ã¨ finito’

“Insieme rappresentiamo l’alternativa al mondo che stanno infuocando queste estreme destre e il tempo delle estreme destre nazionaliste Ã¨ finito”

Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein a margine del Global Progressive Mobilisation, a Barcellona. “Ha cominciato a finire dall’Italia, proprio da quella grande mobilitazione della societÃ civile, delle nuove generazioni, che ha portato 15 milioni di persone a difendere la Costituzione.

Poche settimane dopo, Ã¨ arrivato un altro segnale molto forte con la sconfitta di Orban, che Ã¨ stata anche una sconfitta di Trump, come una sconfitta di Meloni e Salvini. Adesso Ã¨ il momento di dire che insieme possiamo costruire un mondo diverso da questo, diverso da quello che stanno infuocando, mettendo le comunitÃ e i paesi gli uni contro gli altri. Sta a noi ricostruire da questo, puntando sulla pace, la solidarietÃ , il dialogo e la cooperazione”. (ANSA)