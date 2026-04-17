Sanchez e Lula: asse progressista contro Trump e l’ultradestra

Spagna e Brasile rafforzano l’asse politico ed economico con la firma di 15 accordi bilaterali al vertice di Barcellona, primo nel suo genere tra i due Paesi. Intese che spaziano da tecnologia e connessioni satellitari a sanitÃ e materie prime critiche, in un contesto segnato da tensioni commerciali globali e crescente instabilitÃ .

Il summit si inserisce nel quadro della Global Progressive Mobilisation, uno degli appuntamenti internazionali promossi dal premier spagnolo Pedro SÃ nchez e dal presidente brasiliano Luiz InÃ cio Lula da Silva, con l’obiettivo dichiarato di costruire un fronte progressista capace di fare da contrappeso alle politiche di Donald Trump e all’avanzata delle destre radicali.

A sottolinearne la portata Ã¨ lo stesso SÃ nchez: “Abbiamo firmato quindici accordi che sottolineerei come essenziali per il XXI secolo, che vanno dai minerali critici alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e alle connessioni satellitari. Stiamo avanzando anche su impegni sociali fondamentali ai quali entrambi i governi sono pienamente legati”.Nel vertice, che apre anche a una maggiore integrazione tra Unione europea e America Latina, Lula ha rimarcato la convergenza politica tra i due governi

“Il Brasile e la Spagna sono dalla stessa parte. Siamo la prova che Ã¨ possibile trovare soluzioni ai problemi che ci affliggono, senza cedere alle promesse vuote dell’estremismo.”

Alla mobilitazione progressista a Barcellona partecipano tanti politici italiani della sinistra, compresa la segretaria del Pd Elly Schlein, impegnata in incontri bilaterali e attesa il 18 aprile in un panel su clima, energia, digitale e difesa insieme alla vicepresidente della Commissione Ue Teresa Ribera e all’eurodeputato Mohammed Chahim.

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