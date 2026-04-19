Bergamo, neonato lasciato nella culla della vita: sta bene

Un neonato Ã¨ stato affidato questa mattina alle 9.45 alla ‘Culla per la vita’ della Croce rossa di Bergamo, a Loreto

BERGAMO, 19 APR – Il sistema di protezione che scatta in automatico Ã¨ entrato in funzione – collegato con il 118 – e sono subito intervenuti gli operatori della Croce rossa stessa. Le condizioni del bambino, che Ã¨ stato trasferito all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, sono buone.

La ‘Culla per la vita’ era stata utilizzata anche il 3 maggio del 2023, in quel caso era stata trovata una bambina che venne chiamata Noemi. La madre lasciÃ² un messaggio: “Vi affido un pezzo importante della mia vita, che sicuramente non dimenticherÃ² mai”. Il dispositivo non Ã¨ volutamente dotato di alcun sistema di ripresa esterna.ANSA