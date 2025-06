Piacenza, trovato feto in un bagno dell’ospedale

A Piacenza i carabinieri stanno indagando su una macabra scoperta avvenuta all’alba, nell’ospedale della città

Un feto è stato trovato in un cestino dei rifiuti nei bagni della struttura. A trovarlo, nei locali del pronto soccorso, è stata una addetta alle pulizie. Sul posto i militari del Nucleo investigativo per effettuare i rilievi scientifici e ascoltare testimoni.

Dai primissimi accertamenti sembra essere quasi a termine il feto trovato morto in un cestino di un bagno nell’area del pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. Il ritrovamento, da parte di una addetta alle pulizie, è avvenuto intorno alle 7. Sono in corso le indagini dei carabinieri, saranno visionate le telecamere di sorveglianza della zona e dell’ospedale. È quasi certo che chi ha messo il feto nel cestino lo abbia fatto nel corso della notte.

Saranno fatte analisi su tracce di sangue nell’area dell’ospedale: non si tratta di una vera e propria scia, ma di macchie, anche all’esterno del bagno, che sono state notate successivamente e quindi collegate al ritrovamento. Le tracce potrebbero comunque essere utili per indicare un percorso e poi in seguito dare informazioni sull’identità della persona che ha perso sangue. www.tgcom24.mediaset.it