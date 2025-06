Roma, bimba di 6 mesi trovata morta tra i rovi a Villa Pamphili

A Roma una neonata di circa sei mesi è stata trovata morta tra i rovi di Villa Pamphili

La scoperta shock nel pomeriggio di sabato, quando alcuni passanti hanno notato il corpicino tra i cespugli. Sarebbero stati rinvenuti segni di trauma al braccio e alla mano destra. Polizia e carabinieri indagano sul caso e sono intervenuti anche l’ambulanza e la polizia scientifica. La piccola sarebbe di carnagione chiara e sembra che anche i capelli siano di colore chiaro.

Inutili i tentativi di rianimazione

Il personale del 118 ha tentato invano di rianimare la piccola, che si trovava accanto a una siepe all’interno della villa, sul lato che dà verso via Leone XIII. All’arrivo dei soccorsi la bimba era già morta. Il pm di turno della Procura di Roma è arrivato in Villa Pamphili e la zona è stata recintata per permettere alla Scientifica di effettuare i rilievi. tgcom24.mediaset.it