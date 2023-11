Migranti, accordo Italia-Albania nel mirino della UE

Ha suscitato molte reazioni l’accordo siglato tra il governo italiano e l’Albania per trasferirvi gli immigrati irregolari arrivati in Italia.

L’accordo è stato siglato a Roma tra Giorgia Meloni e Edi Rama. Dalla primavera 2024, è prevista l’apertura di due centri di accoglienza identificazione in Albania per gli irregolari prelevati in mare dalle motovedette della Marina e della Guardia Costiera, ma non dalle navi delle Ong,

euronews.com scrive che il piano per “esternalizzare” la questione migranti è già entrato sotto la lente d’ingrandimento dell’Unione europea.

Un portavoce di Bruxelles ha dichiarato: “Siamo a conoscenza dell’accordo operativo tra le autorità italiane e albanesi, ma non abbiamo ancora ricevuto informazioni dettagliate. Comprendiamo che questo accordo operativo dovrà ancora essere tradotto in legge dall’Italia e ulteriormente implementato. È importante che qualsiasi accordo di questo tipo rispetti pienamente il diritto comunitario e internazionale“.