Modena, Schlein: ‘sulla sicurezza la destra ha fallito’

Sui fatti di Modena “invece che strumentalizzare, bisogna che la destra capisca che sulla sicurezza ha fallito”
Lo ha detto la segretaria Pd Elly Schlein parlando al Tg3. “Non si perda l’occasione per mettere al centro il tema della salute mentale, in un paese in cui mancano 12.000 professionisti, in un paese in cui non si è ancora riusciti a portare al 5% la parte di fondo sanitario destinata proprio alla salute mentale”.
Ha concluso la Schlein: “Dovremmo cogliere l’occasione per fare una riflessione su questo, invece che vedere le becere strumentalizzazioni della destra”. ASKANEWS
NOTA – “Accusa il tuo nemico di ciò di cui tu stesso sei colpevole”
Joseph Goebbels, ministro della propaganda nazista