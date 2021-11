Milano, entusiasmo per il generale Figliuolo: “Ti vogliamo al Quirinale”

Il Generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario nazionale all’emergenza-Covid, è stato ospite a Milano per ritirare il premio assegnatogli dall’associazione Amici della Lirica, presieduta da Daniela Javarone. L’evento si è svolto al Principe di Savoia, prestigioso hotel del centro cittadino, con un pranzo di gala che ha visto la partecipazione di diverse personalità milanesi, culminato in una grande torta in onore del prestigioso ospite.

Generale Figliuolo al Quirinale

Il Generale Figliuolo ha partecipato all’iniziativa, accompagnato da Guido Bertolaso, commissario per l’emergenza pandemica in Lombardia, ed Agostino Miozzo, già coordinatore del Comitato Tecnico-Scientifico. Era presente anche affaritaliani.it, che ha immortalato il momento della consegna della targa e l’intervento del Commissario Figliuolo al cospetto di un pubblico entusiasta, che lo ha persino acclamato come possibile prossimo Presidente della Repubblica. affaritaliani.it

