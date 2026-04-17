Usa, Democratici chiedono l’impeachment di Hegseth

ImolaOggi ESTERI, News 2026

Peter Brian Hegseth, Segretario della Guerra degli Stati Uniti

Il controverso ministro della guerra di Trump nel mirino

I democratici chiedono l’impeachment di Hegseth accusandolo di abuso di potere, crimini di guerra e altri gravi illeciti. La risoluzione, presentata alla Camera, si concentra soprattutto sulle operazioni in Iran, lo scandalo Signalgate e la presunta cattiva condotta personale del segretario alla Difesa.

Pur non avendo alcuna possibilitÃ  di essere approvata in Congresso, segnala il nuovo bersaglio dei dem nell’amministrazione. In precedenza il partito aveva spinto per l’impeachment dell’ex segretaria alla Sicurezza Interna Noem e dell’ex procuratrice generale Bondi, entrambe rimosse da Trump negli ultimi mesi.
tgcom24.mediaset.it

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