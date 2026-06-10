Roma, 16 e 17 giugno terzo Festival dell'”Umano Tutto Intero”

Il 16 e 17 giugno a Roma, al Pio Sodalizio dei Piceni — quella meraviglia rinascimentale nascosta proprio dietro Piazza Navona — si terrà il terzo Festival dell'”Umano Tutto Intero”, ispirato alle parole di Karol Wojtyła.

“Quest’anno parteciperà il maestro e regista Pupi Avati, che non è un ospite qualunque. Sono più di dieci anni – spiega Non Si Tocca la Famiglia – che portiamo i suoi film nelle scuole, nelle aule dove i ragazzi — spesso inariditi da uno schermo — si ritrovano improvvisamente fermi, silenziosi, toccati.

Con lui ci saranno Franco Nembrini, Davide Rondoni, il Cardinale Parolin, Alfredo Mantovano, il Ministro Valditara, Liliana Cavani, e più di cento altri ospiti in due giorni intensi, belli, veri.

Ma il festival non è solo i nomi sul palco.

È la cena nel chiostro al tramonto.

È il caffè preso con uno sconosciuto che diventa un amico.

È lo spettacolo serale, la mostra, i libri, i ragazzi che conducono i panel con una serietà che commuove.

È quella sensazione — difficile da spiegare ma impossibile da dimenticare — di essere nel posto giusto, con le persone giuste, nel momento giusto.

Quest’anno il festival si svolge nell’VIII centenario dalla morte di San Francesco, e il filo che attraversa tutto è una domanda semplice e insieme enorme:

può ri-accadere, proprio a noi come a Francesco, il miracolo dell’amicizia con l’esistenza?

Io credo di sì. E vorrei viverlo insieme a te.”

📅 16–17 giugno 2026

📍 Pio Sodalizio dei Piceni

Piazza San Salvatore in Lauro, 15 — Roma

📩 Iscriviti subito scrivendo a: segreteria@suitetti.org

🌐 oppure sul sito:http://www.suitetti.org

Ti aspetto. Davvero.

Giusy D’Amico,

presidente Associazione Non Si Tocca la Famiglia