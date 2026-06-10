Remigrazione, sabato corteo nazionale a Roma

“Il corteo per la remigrazione partirà da piazza della Libertà”. Lo annuncia il comitato promotore “Remigrazione e Riconquista”, dando appuntamento a sabato 13 giugno alle ore 15 a Roma

“La manifestazione nasce per conferire il massimo slancio istituzionale a una proposta di legge di iniziativa popolare che ha già ampiamente superato, triplicandole, le firme necessarie per il deposito in Parlamento. Il consenso popolare è ormai un dato di fatto; ora deve tradursi in legge. Rivolgiamo un appello – si legge nell’invito al corteo- a tutti gli italiani che rifiutano la rassegnazione e desiderano restituire dignità alla Nazione. Il nostro invito supera ogni divisione ed è esteso a realtà sociali, associazioni, movimenti, partiti, parlamentari e amministratori locali che intendono battersi concretamente per porre un argine definitivo all’immigrazione incontrollata. Sarà un evento trasversale e l’unica bandiera ammessa sarà il Tricolore”.

“Nonostante le contro-manifestazioni organizzate dai centri sociali e sostenute dalla sinistra istituzionale – che mirano a scoraggiare la partecipazione, cercando di creare un clima di tensione – invitiamo tutti a unirsi a noi, portando un tricolore, e a raggiungere piazza della Libertà con le proprie famiglie. Sarà una piazza storica, serena e determinata. Nelle settimane successive al corteo depositeremo le firme alla Camera dei Deputati, pretendendo che una proposta di legge forte di un simile record di adesioni venga discussa e votata nel più breve tempo possibile”.

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