Roma, colombiano litiga con la compagna, sequestra la bimba e minaccia i passanti con una sciabola

Ha litigato con la compagna che ha poi sequestrato, portandola via in auto insieme alla bimba piccola. Inoltre, con una sciabola ha minacciato un passante. Paura a Pietralata, dove in via Luigi Barzini intorno alle 12 di martedì 9 giugno si è creato un vero e proprio caos. Diverse le volanti della polizia che sono piombate in zona. M0menti di caos in pieno giorno, che hanno creato allarme tra i residenti.

Le scene sono state immortalate sui social. Qualcuno ha sostenuto che una donna fosse stata aggredita con una spranga. Gli investigatori, a loro volta, hanno ricostruito quei momenti terribili. Che hanno visto come protagonista un 30enne colombiano che ha litigato in strada con la compagna, una connazionale. Con loro c’era anche la bimba. L’uomo, che impugnava una sciabola, ha anche minacciato un passante. Il giovane, all’improvviso, ha portato via la donna e la minore con una vettura.

Gli agenti lo hanno poi individuato in via Filippo Meda, nei pressi del mercato, dove c’è stata una colluttazione con gli agenti delle Volanti e del commissariato Sant’Ippolito, che hanno avuto il loro da fare per bloccarlo. Portato in commissariato, è stato arrestato con le accuse di stalking, minacce, sequestro di persona. I poliziotti hanno poi rinvenuto l’arma, risultata essere una replica. Il 30enne comparirà in tribunale per il rito direttissimo. La donna e la piccola, secondo quanto appreso, stanno bene.

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