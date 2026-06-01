Ostia, in fuga dalla polizia travolgono 2 ragazze e si schiantano: presi due cileni

Domenica mattina di paura a Ostia, sul litorale di Roma. Un’auto in fuga ha seminato il panico dopo non essersi fermata all’alt della polizia. Nello scappare il conducente ha investito due ragazze per poi terminare la propria fuga contro un’auto, dopo circa 4 chilometri di inseguimento.

Inseguimento a Ostia

È stata una pattuglia del X distretto Lido, impegnata nei servizi per il passaggio del Giro d’Italia, a notare sul lungomare Duilio una Peugeot station wagon sospetta. Con a bordo due uomini, gli agenti hanno intimato l’alt, ma invece di fermarsi il conducente ha premuto l’acceleratore ed è scappato a tutta velocità per le strade di Ostia.

Investite due ragazze nella fuga

Inseguiti dagli agenti, i due fuggitivi sono arrivati sino a via della Tolda dove hanno investito due ragazze – entrambe minorenni, rimaste ferite e trasportate agli ospedali Grassi e Sant’Eugenio, ma da quanto si apprende non in condizioni gravi. La fuga è poi proseguita fra le strade di Ostia.

Incidente in via Capo Sperone

L’inseguimento ha trovato la fine in via Capo Sperone, dove il conducente della Peugeot si è scontrato con un’auto. Fermati dalla polizia sono stati identificati in due giovani di origine straniera. Nella vettura i poliziotti hanno trovato degli attrezzi da scasso. Arrestati sono stati accompagnati in commissariato. La loro posizione è ora al vaglio del magistrato di turno.

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