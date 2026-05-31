Ebola, caso sospetto a Cagliari in paziente rientrato dall’estero

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CAGLIARI, 31 MAG – I protocolli per un sospetto caso di Ebola sono scattati Cagliari per prelevare una persona da una abitazione e trasportarla in ospedale. Da quanto si apprende la persona rientrata dall’estero accusava sintomi riconducibili al virus.

È scattato il protocollo e sul posto a supporto del 118 sono arrivati polizia, vigili del fuoco e polizia locale. Medici e infermieri dotati di tute asettiche e maschere sono entrate nell’abitazione e hanno prelevato il paziente che è stato trasportato all’ospedale Santissima Trinità nel centro infettivi, dove saranno effettuati tutti gli accertamenti del caso. (ANSA)

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