Migranti, 81 sbarcati a Lampedusa e 49 in Sardegna

Due gommoni e un barchino, con a bordo complessivamente 81 migranti, sono stati soccorsi dalle motovedette della guardia costiera, di Frontex e della guardia di finanza al largo di Lampedusa. Le persone sbarcate a molo Favarolo sono eritrei, somali, sudanesi, ivoriani, nigeriani ed etiopi.

I migranti hanno dichiarato di essere partiti da Zuwarah, Gars Garabulli e Tagiura in Libia. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove al momento, dopo il trasferimento di 131 persone giunte all’alba a Porto Empedocle, ci sono 83 ospiti.

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Stamattina sono stati intercettati dalla Guardia Costiera al largo delle coste di Cagliari 49 migranti, tra loro quattro donne. Si trovavano a bordo di un’imbarcazione alla deriva quando è intervenuta una motovedetta che li ha soccorsi e trasportati in una banchina del porto canale. Per le visite mediche e le procedure di identificazione, saranno portati al centro di accoglienza di Monastir.