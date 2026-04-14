Accuse di stupro, il democratico Swalwell si dimette dalla Camera Usa

Eric Swalwell, il deputato democratico della San Francisco Bay Area, ha annunciato oggi le sue dimissioni dalla Camera Usa a seguito delle accuse di stupro e molestie sessuali da almeno quattro donne.

Lo riferisce la Cnn, che ha riportato le accuse insieme al San Francisco Chronicle contro Swalwell che aveva giÃ deciso in scia alla bufera politica di sospendere la sua campagna per la carica di governatore della California.

Swalwell ha visto diversi appoggi politici sfilare via con l’avvio di un’indagine penale, malgrado abbia respinto le accuse.

Swalwell ha reso nota la sua decisione in una dichiarazione postata su X. “Sono profondamente dispiaciuto con la mia famiglia, il mio staff e i miei elettori per gli errori di giudizio commessi in passato. CombatterÃ² contro le gravi e false accuse mosse nei miei confronti. Tuttavia, devo assumermi la responsabilitÃ e farmi carico degli errori che ho effettivamente commesso”, ha affermato Swalwell. ANSA