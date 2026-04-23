I dem vincono in Virginia. Trump: ‘Referendum truccato’

In Virginia i dem hanno vinto martedÃ¬ il referendum per ridisegnare a proprio favore i distretti elettorali dello Stato in vista del voto di Midterm

Un risultato (51,6% SÃ¬ contro 48,4% No) contestato duramente dal presidente americano Donald Trump che, in un post su Truth, ha parlato di “elezione truccata”, accusando il voto per corrispondenza che, a suo dire, avrebbe ribaltato l’esito, in linea con le contestazioni del 2020, quando perse le presidenziali contro Joe Biden.

“Da un rapporto di sei a cinque si Ã¨ passati a dieci a uno”, ha rimarcato Trump nel post sul riequlibrio dei distretti a favore dei dem, che hanno il potenziale per conquistare 4 nuovi seggi alla Camera Usa a novembre. “Eppure, le elezioni presidenziali (vinte contro Kamala Harris, ndr) si erano concluse con una ripartizione quasi perfetta, 50 e 50. Oltre a tutto il resto, la formulazione del referendum era volutamente incomprensibile e ingannevole. Come tutti sanno, sono una persona straordinariamente brillante; eppure, persino io non ho capito di che diavolo stessero parlando in quel referendum – e non l’hanno capito nemmeno loro! Vediamo se i tribunali porranno rimedio a questa farsa della ‘Giustizia’”, ha concluso Trump.

Con gli sviluppi in Virgina, diventa sempre piÃ¹ in salita la strada di Trump per mantenere il controllo del Grand Old Party al Senato e alla Camera, con il gradimento del tycoon ai minimi sotto il peso della guerra all’Iran. L’importanza del voto in Virginia sta nei numeri: attualmente, i repubblicani controllano la Camera con 218 seggi contro 213.Â ANSA

L’ex presidente Obama sta affrontando una forte reazione negativa dopo aver celebrato la controversa vittoria del ridisegno dei distretti in Virginia â€” con i critici che definiscono la nuova mappa un vergognoso gerrymandering, e che etichettano Obama come un “ipocrita” a causa dei suoi commenti passati in cui si era espresso contro lo stesso tipo di cambiamenti radicali.

Il 44Â° presidente ha pubblicato un video alla vigilia del Giorno delle Elezioni, invitando le persone a uscire e votare per la nuova mappa, poi ha raddoppiato il suo sostegno una volta chiusi i seggi e HA RINGRAZIATO tutti coloro che si sono presentati per “difendere la nostra democrazia e combattere indietro”.

I critici stanno attaccando la mossa e il coinvolgimento di Obama, puntando su proiezioni che potrebbero spostare la delegazione della Camera dello Stato da un equilibrio precario di 6-5 a un vantaggio schiacciante di 10-1 per i Democratici.

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