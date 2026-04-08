Schlein: ‘che altro deve succedere prima che Meloni chieda a Netanyahu di fermarsi?’

ImolaOggiPOLITICA, News 2026

Elly Schlein

ROMA, 08 APR – “Nel giorno della tregua, il governo israeliano sta conducendo una vasta operazione militare di attacco in Libano. Il ministro Tajani annuncia che Ã¨ stato colpito anche un mezzo italiano. Cos’altro deve accadere prima che il governo Meloni chieda chiaramente a Trump e Netanyahu di fermarsi?

La notizia della tregua va salutata positivamente ma Ã¨ una sospensione fragilissima, che richiede il rispetto da parte di tutti. Netanyahu continua invece a bombardare il Libano come se nulla fosse. Il ministro Tajani ha annunciato che chiederÃ  chiarimenti all’ambasciatore sul mezzo italiano colpito, io gli dico che deve aggiungere una parola: fermatevi”. CosÃ¬ la segretaria del Pd, Elly Schlein. (ANSA)

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