Ricomprare gas dalla Russia? Gentiloni: “No”

La guerra in Medioriente è “senza alcun dubbio” un regalo a Putin che “sopravvive vendendo gas e petrolio. Non solo: l’Iran ha distratto i media mondiali dalla guerra in Ucraina” e anche se “la guerra con l’Iran finisse nel giro di pochi giorni per il ritorno alla normalità ci vorranno mesi. L’Europa ha già perso mezzo punto di crescita e gudagnato l’un per cento di inflazione”.

Lo afferma, in un’intervista alla Stampa, l’ex premier e commissario europeo Paolo Gentiloni.

Ricomprare gas dalla Russia? “No. Al di là delle opinioni dei supporter nostrani di Putin non c’è alcun motivo per ricostruire la dipendenza da cui l’Europa si era liberata, anzi. Spero che questa crisi metta fine agli scetticismi e ai ritardi sulle energie rinnovabili e magari in futuro sul nucleare”, osserva.

Quanto al rapporto tra la premier e il presidente Usa l’impressione, conclude, è che “le prese di distanza di Giorgia Meloni da Trump siano sempre troppo poche e arrivino troppo tardi”.