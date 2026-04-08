Forza Italia: No a forniture di gas dalla Russia

“E’ un successo diplomatico di tutto il mondo che ha lavorato alla de-escalation e quindi anche del governo italiano. La cosa piÃ¹ significativa Ã¨ che ci sia stata questa tregua di due settimane e vedremo ora se si trasformerÃ in una pace vera e duratura. Certamente l’Italia continuerÃ a lavorare per questo obiettivo”. Il portavoce nazionale di Forza Italia Raffaele Nevi commenta a ‘Voce Libera’ – prima newsletter di inside politici e interviste sbarcata su Substack – la tregua tra Stati Uniti e Iran.

Quanto alla richiesta della Lega di tornare ad acquistare gas russo, l’esponente azzurro chiarisce: “Si tratta di una decisione che va presa a livello europeo perchÃ© le sanzioni alla Russia sono europee e non italiane. Secondo noi le motivazioni che hanno imposto le sanzioni a Mosca non si sono modificate e quindi la risposta Ã¨ no. Al tempo stesso bisogna fare in modo di diversificare l’acquisto di energia e gas da altri Paesi e in questo senso va letto anche il recente viaggio della premier Meloni nel Golfo. Si puÃ² raggiungere lo stesso obiettivo senza modificare la posizione nei confronti della Russia che non ha modificato le sue posizioni verso l’Ucraina, motivo alla base delle sanzioni”, conclude Nevi. (askanews)