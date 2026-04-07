Turista derubata a Firenze, arrestato 22enne tunisino

L’ha derubata del portafoglio nei pressi di piazza Duomo, poi se ne Ã¨ andato in bicicletta, notato in via Ponte alle Mosse dai carabinieri perchÃ© andava in bici contromano. In quella strada ha acquistato un pacchetto di sigarette ad un distributore automatico, pagando in modalitÃ contactless, quindi senza necessitÃ di digitare il pin.

Fermato per un controllo i militari hanno scoperto che il giovane, risultato essere un 22enne tunisino, stava utilizzando una carta di debito intestata a un’altra persona e aveva con sÃ© ulteriori carte di pagamento, una tessera sanitaria e valuta estera.

Gli accertamenti hanno permesso di rintracciare la titolare dei documenti, la giovane turista italiana derubata poco prima. Il giovane Ã¨ stato arrestato: al termine del rito direttissimo per lui Ã¨ scattata la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

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