Nato, 14 Paesi donano sistemi di difesa aerea all’Ucraina

La Germania e 13 alleati della Nato hanno firmato una lettera di intenti per l’acquisto congiunto di sistemi di difesa aerea nella categoria dei sistemi come Arrow 3 e Patriot. La cerimonia della firma è stata alla sede Nato a Bruxelles. I Paesi partecipanti sono Germania, Regno Unito, Slovacchia, Norvegia, Lettonia, Ungheria, Bulgaria, Belgio, Repubblica Ceca, Finlandia, Lituania, Paesi Bassi, Romania e Slovenia.

“Continueremo con i nostri sforzi per sostenere l’Ucraina per tutto il tempo necessario. Lo avete sentito dire più e più volte. L’altra cosa che ci avete sentito dire più e più volte è che gli Stati Uniti sono assolutamente impegnati a rispettare i suoi impegni dell’articolo 5 e a difendere ogni centimetro del territorio della Nato. Se e quando si tratterà di questo”. Lo ha affermato il segretario della Difesa Usa, Lloyd J. Austin III, al suo arrivo alla riunione dei ministri della Difesa dell’Alleanza atlantica a Bruxelles.

Il Regno Unito fornirà all’Ucraina ulteriori missili di difesa antiaerea, comprese munizioni in grado di abbattere missili da crociera. Lo ha annunciato oggi il ministero della Difesa britannico. I missili Amraam che saranno dati “nelle prossime settimane” a Kiev per essere utilizzati dal sistema di difesa aerea Nasams promesso dagli Stati Uniti sono i primi forniti da Londra in grado di abbattere missili da crociera, sottolinea la Difesa britannica in un comunicato stampa. tgcom24.mediaset.it

Condividi