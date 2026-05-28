Castelfiorentino: uomo ferito e rapinato da due stranieri, rubata anche la cagnolina

Castelfiorentino – La classica passeggiata serale per permette alla cagnolina di soddisfare i bisogni fisiologici si è trasformata per il padrone in un vero e proprio incubo. L’uomo è stato infatti rapinato e ferito. E come se non bastasse il malvivente è fuggito portandosi via anche la bestiola che per fortuna è stata poi ritrovata alcune ore dopo non distante dal luogo dell’aggressione: era bloccata ad un palo con il guinzaglio.

Le minacce

E’ successo, a quanto appreso, sabato scorso poco dopo le 23.30, in via 24 Maggio. L’uomo, 47enne, era uscito come d’abitudine in compagnia del proprio amico a quattro zampe. Durante la consueta sgambatura dell’animale il padrone è stato raggiunto da un paio di persone di origine straniera che, a quanto sembra, lo hanno prima minacciato con una bottiglia e quindi derubato del portafogli.

Nell’aggressione l’uomo è caduto riportando la frattura del gomito. La vittima è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in codice giallo al pronto soccorso del San Giuseppe per le cure del caso.

Ma nella fuga i balordi si sono portati via anche la cagnolina di razza chihuahua. Evidentemente, però, hanno considerato il furto poco conveniente e se ne sono sbarazzati. Come? Abbandonando l’animale ad un palo, agganciando allo stesso il guinzaglio con il quale veniva portata a spasso dal padrone. Per fortuna i rapinatori non hanno infierito sulla bestiola che è stata ritrovata in buone condizioni.

La denuncia

La vittima ha denunciato tutto ai carabinieri che hanno fatto partire subito le indagini per risalire agli autori. Intanto c’è molta preoccupazione nel quartiere, che si trova nella zona del supermercato Coop. Hanno paura i padroni dei cani che la sera escono con i loro animali, ma anche chi rincasa dopo il lavoro o una serata trascorsa fuori. “È possibile continuare così? Senza avere la minima tranquillità di camminare nelle vie del proprio paese?”, si chiedono i residenti.

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