Verona, ragazza derubata in treno: arrestato nordafricano

La Polizia di Stato ha arrestato, presso la stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova, un uomo di 27 anni per il furto di un cellulare

L’intervento è scattato quando una giovane ragazza si è rivolta ai poliziotti del Settore Operativo Polizia Ferroviaria, riferendo di essere stata derubata del proprio telefono cellulare mentre si trovava a bordo treno, poco prima di scendere in stazione, e segnalando un giovane nordafricano come il responsabile del furto.

La dettagliata descrizione fornita dalla vittima e l’immediata visione, da parte dei poliziotti, delle immagini del circuito di videosorveglianza della stazione hanno consentito di individuare in breve tempo il presunto autore del furto, già salito su un altro treno in procinto di partire.

Nonostante il suo tentativo di sfuggire alla vista degli operatori che, di lì a poco, lo hanno raggiunto, il ventisettenne è stato bloccato e accompagnato negli uffici del Settore Operativo dove la vittima lo ha riconosciuto. La perquisizione eseguita subito dopo ha consentito di scoprire che l’uomo conservava, ancora nascosto nella biancheria intima, lo smartphone di ingente valore appena rubato.

Il ventisettenne di origine maghrebina, pregiudicato per reati contro il patrimonio, è stato arrestato e il giudice ha convalidato l’arresto.

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